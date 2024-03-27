Turgut Altınok'tan canlı yayında önemli açıklamalar: Ankara'da soygun ve talan dönemi bitecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok televizyon programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Altınok, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.Cumhurbaşkanlığı seçiminde de seçimi aldıklarını ve kazandıklarını söylüyorlardı ama Ankara'da aldıklarını oy oranı belli.Ankara'nın tekrardan beş yılı daha böyle gitmez. Trafik ve altyapı sorunu başını almış ve gitmiş durumda. Mansur Yavaş'ın yaptığı 5 cm metro yok. Ankara hizmet istiyor, Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor.Mal varlığımız belli. Aldığımız bütün gayrimenkullere bakarsanız belediye başkanı olmadan aldığımızı tarihlerden anlarsınız. Aksine belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış durumda.Sonra Antalya'da 600 dairesi var dediler sonra 800 daire oldu. Böyle bir durum yok bunu çıktığım kanallarda da söyledim. Sayın Yavaş'ta 'Antalya'da 600 dairesi varmış bunu beyan etmedi, o zaman istifa etmesi lazım' dedi. Ben de 600 dairem varsa ve bunların tapularını Turgut Altınok adına çıkarmazsa namertsin dedim.Sayın Yavaş'ın göreve geldikten sonra mal varlığı arttı benim değil. Kızına 2 yıl önce Londra'dan bir daire almış. 4 milyon lira para gönderdim diyor. Belediye Başkanı seçileli 3 yıl olmuş ve aldığı maaşları hiç harcamasa yine 4 milyon lira yapmaz. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve 1 metrekare yer almadım. Zaten alınmaz.Çünkü düğünlere gidiyorsunuz, vatandaşın talebi oluyor bu gittiğiniz düğünlerde de takıları belediyeden takamazsınız gerçi Sayın Yavaş 69 bin liraya set almış bunlar kamuoyuna yansıdı.Birde şu an Ankara'da oturduğu ev var. Bu oturduğu evin değeri bugün 25 milyon lira ve bunu da belediye başkanı olduktan sonra almış. Mansur Yavaş bu parayı nereden buldu.Bu şehrin geleceğine yatırım yapmadı ama yatırım yaptım diyor sürekli bu yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'nın 288 milyar lirası yok. 3,5 milyar borcu varken şu anda 20 milyar borcu var. Ankaralılara soruyorum, Ankara'da borçlandığı kadar 16,5 milyarlık yatırım var mı? Tabiki yok. Ankaralıya 100 tane yüzü var bu 100 sözün 90 tanesini yerine getirmedi.Büyükşehir belediyesinin bütün şirketleri batık. Bu şirketler özel sektör olsaydı batmışlardı. Vatandaşın bile şirketinin emanet etmeyeceği bir adama Ankara gibi Başkent olan büyükşehir belediyesi edilemez. Başkent böyle bir başkanı hak etmiyor, 5 yıl daha Yavaş'ı çekemez.'Altınok, her defasında şeffaf belediyecilik algısı yapan Yavaş'ın yayınlamadığı ihale sayıları ve ABB'de yapılan soyguna ilişkin şöyle dedi:'Büyükşehir Belediyesinde ihalelerin yüzde 80'in doğrudan teminle yapıldı. Öyle biz şeffaf belediyeyiz, yayınladığınız 4 bin yayınlamadığınız 24 bin ihale var. Dolayısıyla Altınok'la beraber şeffaf bir dönem başlayacak. Ankara'da talan dönemi bitecek, soygun dönemi bitecek ve mafya dönemi bitecek. Ankara Büyükşehir Belediyesini yıllardır paylaşmış olanların paylaşımları bitecek. Bu mafya düzenine son verecek olan Altınok'tur. Ankara'yı dünya başkenti arasına sokacağız.'Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:'PKK'lı sitelere trol hesaplara para veriyorlar ve Turgut Altınok hakkında yalan haber yapın diyorlar. Ankara Büyükşehir belediyesinin ve halkın paralarını buralara akıtıyorlar. Şahsi hırsları için bunu yapıyorlar.Ankara'da yollar bozuk. Taksiler bir sürü tamir masrafları olduklarını ve yollardan dolayı şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Kızılay'da taşlar kırılmış ve hizmet yapılmamış. Ulus'ta saat 19.00'da hayat bitiyor, Kızılay'da saat 20.00'da hayat bitiyor, Ankara'da saat 21.00'da hayat bitiyor. Ankara karanlık bir başkent oldu.'