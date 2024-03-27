Fenerbahçe transfer haberi: Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig'de kalıyor: Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertliler ile yeni bir sözleşme imzalayan Miha Zajc için flaş bir iddia gündeme düştü. O Süper Lig ekibi Sloven oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, uzun yıllar sonra şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.Son olarak ligin 30. haftasında Trabzonspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, olaylı derbiden 3-2 galip ayrılmıştı.Bu skorla beraber puanını 79'a yükselten İsmail Kartal ve öğrencileri, milli araya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.2018/19 sezonunda Empoli'den 3.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc, ilk sezonunda beklentilerin altında kalmıştı.Forma şansı bulmakta bir hayli zorlanan Sloven oyuncu, Genoa'ya kiralık olarak gönderilmiş ve tekrardan kendisini bulmuştu.2020/21 sezonunda tekrardan Fenerbahçe'ye geri dönen Zajc, takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi haline gelmişti.Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren oyuncu ile uzun süren görüşmelerin ardından 2026'ya kadar tekrardan imza atılmıştı.Ancak beklenen performansı gösteremeyen orta saha oyuncusu bu sezon 16 maçta yalnızca 877 dakika süre alabildi ve 2 asist yaptı.İsmi daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan 29 yaşındaki futbolcu için flaş bir transfer iddiası gündeme düştü.Akşam'ın haberine göre; Bu sezon Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Sloven oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.Çaykur Rizespor'da yeni yol haritası çiziliyor. Teknik direktör İlhan Palut ile sözleşme uzatmak için önemli bir aşama kaydeden yeşil-mavili kurmaylar, şimdiden gelecek sezon için transfer planlaması yapıyor.Avrupa kupalarına katılma ihtimaline karşı hedefe oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçen Atmacalar, Palut'un gönlünde yatan isimleri yakın takibe aldı.12 yabancı kuralının geçerli olması nedeniyle yerli havuzunu genişletmek isteyen Rize, Adana Demir ile sözleşmesi bitecek Emre Akbaba, Fenerbahçe'den Umut Nayir, Karagümrük'ten Güven Yalçın'ı takibe aldı.Transferde erken yol almak isteyen Çaykur Rize, şimdiden harekete geçerken hata yapmak istemiyor. Süper Lig'i tanıyan isimlere yönelmeyi planlayan Atmaca, bonservisi Rostov'da olan iki sezondur kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Zajc gibi isimlerin yanı sıra yurt dışından da arayışlarını sürdürüyor.Takımdan ayrılacak isimler için ise sezon sonundaki tabloya göre son kararı verecek olan İlhan Palut'un raporunu bekleyecek yeşil-mavili yönetim, tek yetkili olarak Palut'u görevlendirecek.