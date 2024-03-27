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Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulanan şahıs gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde 8 parça fosil bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 27.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulanan şahıs gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde Ç.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi.

Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulanan şahıs gözaltına alındı

Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu.

Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulanan şahıs gözaltına alındı

'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulanan şahıs gözaltına alındı