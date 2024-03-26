Özel'in 'alkol' üzüntüsü! 'İçkili mekan yok'

Yerel seçim çalışmaları sürüyor.Bu çalışmaları sürdüren isimlerden birisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel...Özel, bu kapsamda da bir canlı yayına katıldı.Burada ilginç bir konuşmaya da imza atan Özel, belediyelerin AK Parti'de olduğu şehirlerde içkili mekan olmadığını belirtti.'Gidin bakın AK Parti'nin 20 yıldır yönettiği belediyeler neyle övünüyor?' diyerek sözlerine başlayan Özel, şu ifadeleri kullandı;Bir tane alkol ruhsatı vermiyorlar. Hadi alın yanınıza bir tane misafirinizi yabancı iki tane turist gitsin Kayseri'de bir balık restoranında bir bardak beyaz şarap istesin bakalım.Bir tane Kayseri'de, Konya'da AK Parti'nin uzun süredir yönettiği yerlerde oteller dışında bir tane içkili mekan yok. Eğer eskiden Turizm Bakanlığı'ndan ruhsat aldıysa otelde var. Onu da zemin kata izin vermiyorlar. En üst kata veriyorlar.Şehrin hiçbir yerinde alkol yok. Böyle bir şey. Ondan bana inanın başarabiliriz. Neyi başarabiliriz? İzmir'i kendinize benzetebilirsiniz. Başaramazsınız.