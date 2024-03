Elektrik dağıtım altyapısına 336 milyar lira yatırım yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 10. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında, Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesine ilişkin çalışmaların 1990'da başladığını ve 2013'te tamamlandığını belirtti.Dağıtım altyapısına 20 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 2013'ten bu yana 336 milyar lira yatırım yapıldığını dile getiren Şatıroğlu, söz konusu yatırım ve bakım faaliyetlerine rağmen elektrik dağıtım sektörüne yönelik vatandaşların yanı sıra sanayicilerin de şikayetlerinin bitmediğine işaret etti. Şatıroğlu, dağıtım şirketlerinin tüketicilerle iletişimlerini kuvvetlendirmesi gerektiği ve sektör temsilcilerinin bu konuya önem vermesini beklediklerini kaydetti.Elektriğini kendi üretmek isteyen sanayiciler ile elektrikli araç şarj altyapısının da sektörün üzerine eğilmesi gereken konular olduğunu belirten Şatıroğlu, "Bu sorunların çözümü için belki de yapısal bir düzenlemeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bakanlığımız ile ELDER istişareler yaparak bu konuları çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu.Şatıroğlu, ELDER'de iş başına gelecek yeni yönetime başarılar diledi.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da dağıtım sektörünü geleceğe taşırken, bugünün sorunlarına yarının çözüm yolları ile çare aramak gerektiğini belirterek, "Yatırım planlamalarında gelenekselleşmiş ve kolaycı yöntemlerin dışına çıkmak mutlak surette öncelik olmalıdır." dedi.İlerleyen günlerde elektrikli araçlar ve milli akıllı sayaç sistemleri gibi konuların dağıtım sektörünün gündeminde daha fazla yer alacağını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:"Hızla gelişen elektrikli araç sektörünün ihtiyaçlarına cevap verme sürecinde dağıtım şebekelerinin gerekli yerlerde güçlendirilmesi için her türlü yatırımın ivedilikle yapılması gerekmektedir. EPDK olarak nasıl ki meskenlerde ya da sanayide herhangi bir enerji krizine izin vermiyorsak yollarda da kesintisiz enerji için verilen tüm hizmetlerin takipçisi olacağız.1 Ocak 2025'ten itibaren tüm dağıtım şirketlerinin akıllı sayaç dönüşümüne ilişkin tedarik ve tesis işlemlerini hızla yapmaları gerekmektedir. Ayrıca sayaç entegrasyon sürecinde de tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek, olası şikayetlerin önüne geçecek her türlü çalışmanın da titizlikle yapılması beklentilerimiz arasındadır."Dağıtım sektörünün tüketiciyi mağdur edecek her türlü sorunu öngörebilen ve kalıcı çözüm üreten yöntemler geliştirmesinin de temel beklentileri olmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, sektörün daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının sisteme verilmesi kadar üretim ve yatırımlara yönelik de sorumluluklarını unutmaması gerektiğini söyledi.Dağıtım şirketlerinin çağrı mektubu ve bağlantı görüşü süreçlerinde ağır davranma, farklı hesapların içine girme lüksünün olamayacağını vurgulayan Yılmaz, "Yatırım süreçlerini hızlandırma noktasında beklentilerimizi karşılamayan şirketlerin karşılaşacağı yaptırım da hepinizin malumudur." ifadelerini kullandı.Bütün dağıtım şirketlerinin yanı sıra ELDER'in vatandaşlarla yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden daha etkin bir iletişim içinde olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Dağıtım şirketleri yaptıkları yatırımları ve hizmetleri anlatmakta geride kalmamalı, sektörün itibarını zedelemek için sürekli dezenformasyon üretmeye hazır olan mahfillerle etkin bir mücadele sürdürmelidir. Kamunun hassasiyetlerini çok iyi bilen yeni genel sekreteri ve bugün oluşacak yeni yönetimiyle ELDER'in kurumsal yapısını güçlendirerek yoluna bu hedefle ve anlayışla devam edeceğine inanıyorum." dedi.ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ise elektrik dağıtım şirketleri olarak, elektrik dağıtımının kesintisiz, kaliteli ve sürekli sunulması için canla başla çalıştıklarını söyledi.Zaimler, Türkiye'de elektrik dağıtımının tamamıyla özel sektör eliyle yapılmaya başlandığı 2013'ten bugüne bu anlayışı korumayı ve geliştirmeyi ilke edindiklerini ifade ederek, hizmet verilen abone sayısının 49 milyon sınırına dayandığını, dağıtım hatlarının uzunluğunun ise 1,4 milyon kilometrenin üzerine çıktığını aktardı.Trafo sayısının 520 binin üzerine, trafo kapasitesinin ise 200 bin megavolt-amper eşiğini geçtiğini belirten Zaimler, "Aralıksız olarak devam ettiğimiz yatırımların 2011- 2023 yıllarına ait toplam büyüklüğü güncel TÜFE değeri ile 289 milyar lirayı buldu. Özelleştirme ihaleleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne ödediğimiz güncel değer ile 420 milyar lira dahil edildiğinde ülkemize yaptığımız yatırımların güncel toplamı 709 milyar lirayı aştı." diye konuştu.Kurul'da ELDER'in yeni başkanın seçimi yapılacak.