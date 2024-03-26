Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 farklı rakamı duyurdu

Altın fiyatları geriliyor. Ons altın 2170 dolar seyrinden işlem görürken altın gram fiyatı iç piyasada 2250 lira civarında işlem görüyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Ons altın fiyatı toparlanıyor. Kritik direnç seviyesi artık 2180 dolar seviyesi oldu. Aşağıda boşluk bir alan var bu da 2125 dolar seviyesi. 2160 dolar altına sarkmalarda 2125 dolar seviyesini bekliyor olacağım.Elinde dolar bulunduran yatırımcı ons altındaki gerilemeyi bir fırsat olarak değerlendirmeli. Çünkü 2125 dolar seviyesinde tekrar bir 100 dolarlık atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi görebiliriz.O yüzden ons altın tarafında kısa vadede negatif orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ediyor.Gram altın TL geçen hafta 100 liralık bir geri çekilme vardı. Düşüşlerde kademeli alım fırsatı gelecek. Önümüzde 15 gün boyunca altın fiyatları sakin seyirine devam edecek. Düşüş ve baskı altında kalan altın fiyatı var karşımızda.Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 farklı rakamı duyurduGeçen hafta gram altında 2548 lira seviyesine kadar yükseliş gördük. Şu anda 2438 liradan işlem görüyor. Geçen hafta ve şimdi arasında 110 liralık bir düşüş var.Altın gram için 2400 lira seviyesi altındaki sarkmaları takip ediyor olacağım. Şimdiki seviyelerden ise riske atmamak için alım yapılabilir. Yüzde elli alım yapılabilir. Diğer yüzde elli ise 2400 lira altına sarkmalarda yapılabilir.