Sahte avukat ifadesinde her şeyi anlattı: Dikkat çeken 3 milyon lira detayı!

Adana'da Betül Sayıcı, kendini avukat olarak tanıttı. Adliyede avukat cübbesiyle yakalanan ve gözaltına alınan Sayıcı, ifadesinde her şeyi anlattı. "Eski sevgilim avukattı ona özendim" diyen Sayıcı ile ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı! Dolandırıcılıktan 7 suç kaydı olan sahte avukatın 3 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylar…

Türkiye'nin konuştuğu olay Adana'da yaşandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül Sayısı hakkında soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kadını takibe aldı.Buna göre Betül Sayıcı'nınn avukatlık cübbesiyle adliye içinde gezerek kendisini avukat olarak tanıtıp mahkeme salonları önünde ve adliyenin baro lokalinde çekildiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte avukatın bir kamu kurumuna ait tanıtım kimlik kartı bastırıp tanıştığı kişilere kendisini kamu avukatı ve icra avukatı olarak tanıttığı anlaşıldı.Sahte avukatın güven sağladıktan sonra devlet arazilerini 49 yıllığına kiralayabileceği ve icradan otomobil satın alabileceğini iddia ederek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.Delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Sahte avukat Betül Sayıcı, adliyenin avukat lokalinde dolaşırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli kadının Sarıçam ilçesindeki evinde yapılan aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.Dolandırıcılık suçundan 7 kaydı bulduğu ortaya çıkan sahte avukatın ifadesi de ortaya çıktı. Avukat olan eski sevgilisine özendiğini söyleyen Sayıcı, "Eski sevgilim avukattı, onun yanında katiplik yaptım. Bu yüzden avukatlık mesleğine özenti oldu bende. O ortama girmek beni daha da mutlu etti" savunması yaptı.Şu ana kadar 4 kişiyi 3 milyon liraya yakın dolandırdığı öne sürülen sahte vukat Betül S., 'nitelikli dolandırıcılık', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarında adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 'sahte avukat' tutuklanarak cezaevine gönderildi.