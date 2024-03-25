CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, halk ekmeğin fiyatını seçime 1 hafta kala öğrendi

Yerel seçime artık 1 hafta kaldı.1 haftanın sonunda vatandaşlar, 5 yıl boyunca görevde kalacak olan belediye başkanlarını seçecek.Bu kapsamda da adayların çalışmaları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir için aday gösterilen Cemil Tugay, ekmek fiyatını yeni öğrendiğini söyledi.Sosyal medyadan paylaştıSosyal medyadan seçim vaadinde bulunmak isteyen Cemil Tugay, ekmeğin fiyatını bilmediğini de ortaya koydu.Tugay yaptığı paylaşımda, "İzmir Halk Ekmek fiyatının 7 TL olduğunu öğrendim. Büyükşehir belediye başkanı olacağıma yürekten inanarak şunu söylemek isterim; 7 TL’lik fiyat sadece 7 gün geçerli olacak.Belediye başkanı olunca tekrar 5 TL yapacağım. Belediyelerin ucuz ekmek satmasına ihtiyaç duymayacağımız günlere ülke olarak erişene kadar, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.Tugay, bu paylaşımının tepki almasına üzerine ekmek fiyatını yeni öğrenmediğini zammın yeni geldiğini söyledi.Ancak sosyal medyadan yorum yapan İzmirliler, 1 aydır ekmeğin fiyatının 7 TL olduğunu belirtti.