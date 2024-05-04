İBB'nin korkunç ihmali ölüme neden olmuştu: Edanur Gezer soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde; İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Minik Edanur 29 Nisan'da Esenyurt'ta toprağa verildi.Anne Nurcan Gezer, 'Güvenlikler gelmiş burada ateş yakmayın, mangalın içinde ateş yakın demişler. Çocuk yok diye hepsi dağılmışlar. Çocuğu aramaya bir tane mi iki tane mi güvenlik varmış. Güvenliğe gidip '5 yaşındaki kız çocuğu yok' demişler. Güvenlikte kuyunun yanına geliyor. Kafasını uzatıp, 'Çocuğunuz burada, içinde' diyor. Orada bizimkilerden birisi müdahale etmeye çalışıyor. 'İçine atlama, burası çok derin' diyor. Derin olduğunu biliyorsunuz da niye bir şeyler yapmıyorsunuz. Dün gittim oraya, çevirmişler, önlem almışlar. Benim çocuğum olmasa başka birinin çocuğu da olabilirdi. Başka bir annenin ciğeri de yanabilirdi. Kim oraya sebepliyse cezasını çeksin' dedi.Olayın ardından, çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.Bilirkişi ve savcılık incelemesinin ardından su birikintisinin olduğu çukur 2 Mayıs'ta toprakla kapatıldı.