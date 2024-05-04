Türkiye’nin kararı dünyaya damga vurdu! ABD medyasında İsrail itirafı: Artık yalnız kaldılar!

İsrail'in Gazze soykırımının başladığı günden bu yana kanın ve katliamın durması için küresel çapta farkındalık yaratan Türkiye son olarak verdiği kararla dünya gündemine oturdu. Ankara, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Karar dünya gündemine otururken İsrail'in en büyük müttefiki olan ABD medyasında yer alan bir analiz itiraf niteliği taşımasıyla oldukça konuşuldu.

Dünya, Türkiye'den çıkan son kararı konuşuyor. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgaline karşı ilk andan itibaren büyük tepki gösteren, işgalin soykırıma dönmesini gündemde tutarak küresel farkındalığı artıran Türkiye, son hamlesiyle oldukça konuşuldu.Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı belirtildi.Açıklamada, 'İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye, bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır.' İfadeleri yer aldı.Türkiye'nin hamlesi dünya gündemine damga vururken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi. The New York Times gazetesi, Ankara'nın İsrail hamlesini manşete taşırken çarpıcı ifadelere yer verdi.NYT, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanana kadar İsrail ile tüm ticareti askıya aldığını duyurduğu haberinde Ankara'nın hamlesinin Tel Aviv yönetimine yönelik son uluslararası yaptırım olduğunu ve giderek artan küresel baskının altını çizdiğine yer verdi.NYT, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı işgalinin ülkeye yönelik uluslararası izolasyonu da artırdığına dikkat çekti. İlk andan bu yana İsrail'e desteğinin altını çizen ABD, İngiltere ve Almanya'da dahi artık önlenemez bir İsrail karşıtlığı oluştuğuna yer veren NYT, İsrail'in yalnız kaldığına dikkat çekti.Türkiye'nin İsrail'le olan bağlarını koparmasının dünya çapında kararlı adımları tetikleyeceğinin de altını çizen NYT, İsrail'in artık tamamen yalnız kalmasına ramak kaldığını vurguladı.