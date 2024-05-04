Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 34 bin 654’e yükseldi
İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 654’e, yaralıların sayısı ise 77 bin 908’e yükseldi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 34 bin 654'e, yaralananların sayısının ise 77 bin 908'e yükseldiği ifade edildi.