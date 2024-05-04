İliç'te maden sahasında toprak altında kalan 2 işçiye daha ulaşıldı

Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 2 içinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar şunları söyledi:Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.