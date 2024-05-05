İsrail basını yazdı! Türkiye’nin ambargo kararı sonrası panik arttı: Bizi zor günler bekliyor!

Katil İsrail devleti 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yaptı. 21. Yüzyıl'ın en kanlı saldırılarının yaşandığı bölgedeki insanlık dramına dünya sessiz kalırken Türkiye, her platformda Filistin halkının haklı davasının yanında yer aldı. Netanyahu, ateşkes çağrılarına kayıtsız kalırken Türkiye, İsrail'e yönelik birbiri ardına sert tedbirler aldı.Son olarak Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurduğunu açıkladı. Açıklama saldırıların başladığı günden bu yana 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiği, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın yaralandığı belirtilirken Türkiye'nin çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı vurgulandı.Açıklamada, Türkiye'nin bu zor günlerinde Filistinlilerin yanında olduğu vurgulanarak, 'İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye, bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır.Buna rağmen, İsrail hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır' ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin bu hamlesi sonrası Netanyahu hükümeti gafil avlanırken İsrail medyası paniğe kapıldı. İsrail basını, Türkiye'nin ambargosu sonrası ülkeyi zor günlerin beklediğini kaleme aldı. İsrailli gazete Calcalist de Türkiye'nin yaptırımlarına dair bir analiz yayınladı.Söz konusu analizde 'Sanayi için temel hammaddeler gelmeyecek ve emtia fiyatları önümüzdeki günlerde artacak' ifadesi kullanıldı. Gazete ayrıca gıda fiyatlarının da Türkiye'nin yaptırımlarımdan etkileneceğini kaleme aldı. Calcalist, ambargo sonrası gereken ürünlerin üretiminin 'bir tuşla' gerçekleşmeyeceğini dolayısıyla ekonomik olarak Tel Aviv'i zor günlerin beklediğini yazdı ve 'Üretim hatlarının kurulması, işçilerin işe alınması ve eğitilmesi konusunda önemli yatırımlar yapılması uzun sürecek' ifadeleri kullanıldı.