Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37.262 personel alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 20 kamu kurumu 37.262 personel alımı yapacak. Memur alımı yapacak kurumlar arasında 4 bakanlık da var. İşte işçi alımı, sözleşmeli bilişim personeli alımlarının da yer aldığı personel alımı listesi ve başvuru detayları...20 kamu kuruluşu toplamda 37.262 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, OGM, Eti Maden, Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, DAP, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.17 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarında vazifelendirmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını da duyurdu.Bu iki memur alımı için başvurular 29 Nisan'da başlayacak olup 9 Mayıs tarihine kadar sürecek.Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.Rekabet Kurumu, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden başvuru yapabilecek.Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonları için 11 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 65 sözleşmeli personel alımı yapacak.20 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli CBS yazılım uzamanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli devops uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzamı, 3 devops uzmanı, 2 sistem uzamanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 4 büro personeli sözleşmeli personel alımı yapacak.22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için 5 adet personel alımı yapılacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 5 büro personeli, 3 kütüphaneci, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 7 destek personeli (Temizlik görevlisi) ve 2 teknisyen olmak üzere toplamda 22 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.25 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 20 hemşire, 3 Sağlık Teknikeri (1 Ameliyathane, 2 Fizyoterapi), 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 8 Destek Personeli (8 Hasta Bakıcı, 15 hizmetli), 8 büro personeli, 2 Teknisyen (1 Elektrik, 1 Elektronik Teknolojisi) olmak üzere toplam 62 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.29 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak.13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 5 adet büro personeli ve 5 adet koruma ve güvenlik personeli olmak üzere toplamda 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerine yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 Büro Personeli ve 2 Teknisyen olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel alımı yapılacak.2 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS (B) grubu ve KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli (boyacı, sıvacı,temizlik) pozisyonları için 37 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.2 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.