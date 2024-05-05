Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'OVP'yi kararlı şekilde uyguluyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. Enflasyondaki ivme kaybını da görüyoruz. Enflasyonun ateşi yaz aylarında büyük ölçüde düşecek. Yıllık enflasyonun Mayıs ayından sonraki 3 ayda düşmesini bekliyoruz. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında. 2026 yılında da tek haneleri göreceğiz.' dedi.Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:Spekülatif ataklar 3-5 gün bir hava oluştursa da uzun sürmüyor. Şu an iyi gidiyoruz. Finansal göstergelerde de bunu görüyoruz.Finansal göstergelerde de bunu görüyoruz.Seneye enflasyonda yüzde 20'lerin altını göreceğiz.Yatırımlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Özellikle portföy yatırımlarında artış görüyoruz. Doğrudan yatırım için ilgi arttı. Bunun sonuçlarını gelecek yıl daha iyi göreceğiz.Enflasyonla mücadele hem kamu hem özelde topyekün yapılır. Hem kamuda hem özelde tasarrufu artıracağız.Kamuda yapılacak tasarruf için sadece müdahale etmekle kalmayacağız. Takibini de yapacağız. Bunun için değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Teknik çalışmalarımız devam ediyor. Kamuoyuna duyuracağız.Türkiye'nin en büyük faturası enerji faturası. Çok büyük rakamlar ödüyoruz. Bunu düşürmek Türkiye için oldukça önemli. Bütün kaynaklarımızla yerli üretimimizi artırmaya çalışıyoruz. Gabar'daki gelişmeler bu anlamda çok sevindirici. Doğuda ve Güneydoğu Türkiye Yüzyılı'nda daha hızlı büyüyecek. Kullanılamamış bir potansiyel var orada.