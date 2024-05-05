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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne’de yakalandığını açıkladı.

MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!
Ekleme: 5.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 5.05.2024 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada 'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı' ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!