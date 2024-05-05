MSB duyurdu: Edirne sınırında 9 terörist yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne’de yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada 'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı' ifadeleri kullanıldı.