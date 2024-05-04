Emeklinin 4 aylık zam oranı tek tek hesaplandı! İşte o tablo

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda yüzde 3.18 arttı. Yıllık enflasyon da nisanda yüzde 69.8 ile 17 ayın zirvesine çıktı. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam da yeni rakamlarla biraz daha netleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat için yüzde 4.53, mart için 3.16 ve nisan ayı için de 3.18 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi.Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak. Memur ve memur emeklisi ilk altı ay için toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak.Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam alacak. Nisan sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı ay için alacağı rakam yüzde 13.5 olarak netleşmiş durumda. Net rakam haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.19 oldu. Buna göre, yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 25.47 olması bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde, SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda yüzde 25.47 zam alacak. Memurların zammı ise yaklaşık yüzde 20 olacak.3 Temmuz'da açıklacak haziran enflasyonun ardından en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olarak belirlenmesi bekleniyor. 9.500 TL olan kök maaş, 6 aylık enflasyonun yüzde 25.47 olması durumunda, 11.919 liraya çıkacak. Ek ödemeyle bu tutar 12.500 TL'ye yükselecek. Öte yandan, Bağ-Kur en düşük kök maaş 10.178 lira. 4 aylık enflasyon ile 12.081 lira oldu. Yüzde 25.46'lık zam sonrası 12.769 lira olması bekleniyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam nisan enflasyonu sonrası 9.601 lira oldu. Haziran enflasyonu sonrasında 10 bin 148 TL'ye yükselebileceği hesaplandı.2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Temmuz'da bunun da 8.841 lira olması bekleniyor. Nisan enflasyonu sonrasında ise 8.364 liraya yükseldi. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödenirken, temmuzda 14.261 liraya yükselebileceği hesaplandı. Nisanda ise 13 bin 492 lir garantilendi.TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre martta yüzde 68.5 olan yıllık enflasyon nisanda 69.80 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Nisanda yüzde 3.60 artan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yıllık artış ise yüzde 55.66 oldu. Nisanda aylık bazda en yüksek artış yüzde 9.56 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Lokanta ve oteller yüzde 4.69 ile ikinci sırada yer aldı. Aylıkta en düşük artış ise yüzde 1.03 ile sağlık grubu ve yüzde 1.38 ile konutta yaşandı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 103.86 ile eğitim ve yüzde 95.82 ile lokanta ve otellerde görüldü. Yıllık en düşük artış ise yüzde 51.2 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34.24 ile 'Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı'nda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8.28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz' dedi.