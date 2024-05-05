Başkan Erdoğan’dan değişim reçetesi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel sonuç sonuçları sonrası AK Parti'de yapılacak değişikleri partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile değerlendirmeye devam etti. Bu toplantılar sırasında Başkan Erdoğan, partideki değişimin reçetesi için çarpıcı tespit ve talimatları verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel sonuç sonuçları ve bunlara paralel olarak yapılacak değişikleri partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile değerlendirmeye devam ediyor. Erdoğan bu toplantılar sırasında partideki değişimin reçetesini de ortaya koydu. İşte Erdoğan'ın çarpıcı tespit ve talimatları:
BEN DÂHİL: Bu dava ve partimizin geleceği, ben dahil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiç birimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız.
TAKVİME BİZ KARAR VERECEĞİZ: Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Şu anda, seçim sonuçlarına ilişkin bir çok tartışma yapılıyor. Değişim beklentileri de var. Ama bir değişim yapacaksak, bizim belirlediğimiz koşullarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz.
TEFRİKAYA DÜŞMEYECEĞİZ: Bu tartışmalar yapılırken, tefrikaya düşmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere karşı uyanık olacağız. Hepimiz bu davanın mensuplarıyız. Medya üzerinden konuşup, birbirimizi suçlar nitelikte davranmayın.
TEDAVİNİN YARISI: Seçim sonuçları bir anlamda, biriken problemlerin gün yüzüne çıkmasıdır. O nedenle teşhis, tedavinin yarısıdır diyerek tespitlerimizi buna göre yapmalıyız.
İTTİFAKTA HİÇBİR SORUN YOK: Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik.
ÇIKSIN KONUŞSUNLAR: Meclis'te gerektiğinde arkadaşlar çıksın konuşsun. Herkes derdini anlatsın. Yasa çıkmıyorsa, ya da görüşmeler uzuyorsa uzasın.