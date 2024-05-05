Başkan Erdoğan’dan değişim reçetesi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel sonuç sonuçları ve bunlara paralel olarak yapılacak değişikleri partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile değerlendirmeye devam ediyor. Erdoğan bu toplantılar sırasında partideki değişimin reçetesini de ortaya koydu. İşte Erdoğan'ın çarpıcı tespit ve talimatları:Bu dava ve partimizin geleceği, ben dahil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiç birimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız.Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Şu anda, seçim sonuçlarına ilişkin bir çok tartışma yapılıyor. Değişim beklentileri de var. Ama bir değişim yapacaksak, bizim belirlediğimiz koşullarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz.Bu tartışmalar yapılırken, tefrikaya düşmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere karşı uyanık olacağız. Hepimiz bu davanın mensuplarıyız. Medya üzerinden konuşup, birbirimizi suçlar nitelikte davranmayın.Seçim sonuçları bir anlamda, biriken problemlerin gün yüzüne çıkmasıdır. O nedenle teşhis, tedavinin yarısıdır diyerek tespitlerimizi buna göre yapmalıyız.Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik.Meclis'te gerektiğinde arkadaşlar çıksın konuşsun. Herkes derdini anlatsın. Yasa çıkmıyorsa, ya da görüşmeler uzuyorsa uzasın.