Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.Başkan Erdoğan, paylaşımında, 'Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.