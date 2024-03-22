Otobanda nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Edirne Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlarla darbe indirmeye devam ediyor. KOM ve Narkotik ekiplerinin, otobanda takibe aldığı otomobili nefes kesen operasyonla durdurarak uyuşturucu tacirini gözaltına aldı. Narkotik köpeğinin araçta yaptığı aramada valiz içerisinde 11 kilo skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda; M.O.K. isimli kişinin uyuşturucu sevkiyat yapacağını bilgisine ulaştı.KOM ve Narkotik ekipleri, uyuşturucu taciri M.O.K.'nun kullandığı aracı uzun süren takibin ardından otobanda önünü keserek durdurdu. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken narkotik köpeği araçta yaptığı aramada valiz içerisinde 11 kilo 50 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.