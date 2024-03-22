Altın gram fiyatı yükselişine es verdi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu

Altın fiyatları bu hafta gördüğü rekor seviyeler sonrası yükselişini sınırladı. Ons altın 2175 dolara kadar gerilerken, altın gram fiyatı iç piyasada 2247 TL'den işlem görüyor. Altın piyasasındaki son duruma ilişkin kritik yorumlarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım fırsatı seviyelerini rakam vererek açıkladı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın analizinde bulundu.İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:'ABD Merkez Bankası (Fed) güvercin tonda açıklama yaparak faiz indirimi sinyalini verdi.Fed faiz kararı sonrası ons ve gram altında agresif yükselişler oldu daha sonra sert düşüşler görüldü.TCMB 500 baz puan faiz artırımı yaptı. Şahin tutumunu gösterdi.Ons altın çok hızlı yükseldi. 2150 dolar seviyesine kadar teknik olarak düzeltme yapması lazım ki yükselişler sağlıklı olsun. Ancak Fed faiz kararı sonrası ons altın 2223 dolar seviyesine kadar hızlı bir atak gerçekleştirdi.Sonrasında balon patladı. Ons altın 2174 dolara kadar geriledi.2160-2154 dolar destek seviyeleri var. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir.Gram altın resmi kur tarafında 2350 TL. Serbest piyasa dün 2548 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Sonrasında 50 liradan fazla satış dalgası görüldü.2500 lira üzerinde gram altın almayın. Ons altın 2125 dolara kadar gerilirse karşısındaki gram altını o gün alabilirsiniz. 2160 dolar karşısındaki gram altını yüzde elli alabilirsin.Cuma gününki haftalık kapanışlar önemli. Ay sonunda kadar daha sakin bir altın piyasası göreceğiz.Dün ons altında satış ve düzeltmeler geldi. Gelecek de. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi lazım.'