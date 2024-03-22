Altın gram fiyatı yükselişine es verdi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu
Altın fiyatları yükselişine es verdi. 2223 dolar seviyesi ile rekor kıran ons altın 2175 dolara kadar geriledi. Buradan esen ters rüzgar ve dolar kurundaki gerilemeyle altın gram fiyatı düşüş gösterdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım fırsatı seviyesini 2 rakam vererek duyurdu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar....
Altın fiyatları bu hafta gördüğü rekor seviyeler sonrası yükselişini sınırladı. Ons altın 2175 dolara kadar gerilerken, altın gram fiyatı iç piyasada 2247 TL'den işlem görüyor. Altın piyasasındaki son duruma ilişkin kritik yorumlarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım fırsatı seviyelerini rakam vererek açıkladı.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ANALİZİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın analizinde bulundu.
SERT YÜKSELİŞLER-SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
'ABD Merkez Bankası (Fed) güvercin tonda açıklama yaparak faiz indirimi sinyalini verdi.
Fed faiz kararı sonrası ons ve gram altında agresif yükselişler oldu daha sonra sert düşüşler görüldü.
'ONS ALTIN TARAFINDA BALON PATLADI'
TCMB 500 baz puan faiz artırımı yaptı. Şahin tutumunu gösterdi.
Ons altın çok hızlı yükseldi. 2150 dolar seviyesine kadar teknik olarak düzeltme yapması lazım ki yükselişler sağlıklı olsun. Ancak Fed faiz kararı sonrası ons altın 2223 dolar seviyesine kadar hızlı bir atak gerçekleştirdi.
Sonrasında balon patladı. Ons altın 2174 dolara kadar geriledi.
İŞTE ALTIN BEKLENTİSİ
2160-2154 dolar destek seviyeleri var. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir.
Gram altın resmi kur tarafında 2350 TL. Serbest piyasa dün 2548 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Sonrasında 50 liradan fazla satış dalgası görüldü.
ALTIN GRAM FİYATI ALIM FIRSATI İÇİN 2 SEVİYE
2500 lira üzerinde gram altın almayın. Ons altın 2125 dolara kadar gerilirse karşısındaki gram altını o gün alabilirsiniz. 2160 dolar karşısındaki gram altını yüzde elli alabilirsin.
'AY SONUNA KADAR SAKİN BİR ALTIN PİYASASI OLACAK'
Cuma gününki haftalık kapanışlar önemli. Ay sonunda kadar daha sakin bir altın piyasası göreceğiz.
'GRAM ALTIN YATIRIMCISI ONSU TAKİP ETMELİ'
Dün ons altında satış ve düzeltmeler geldi. Gelecek de. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi lazım.'
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ANALİZİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın analizinde bulundu.
SERT YÜKSELİŞLER-SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
'ABD Merkez Bankası (Fed) güvercin tonda açıklama yaparak faiz indirimi sinyalini verdi.
Fed faiz kararı sonrası ons ve gram altında agresif yükselişler oldu daha sonra sert düşüşler görüldü.
'ONS ALTIN TARAFINDA BALON PATLADI'
TCMB 500 baz puan faiz artırımı yaptı. Şahin tutumunu gösterdi.
Ons altın çok hızlı yükseldi. 2150 dolar seviyesine kadar teknik olarak düzeltme yapması lazım ki yükselişler sağlıklı olsun. Ancak Fed faiz kararı sonrası ons altın 2223 dolar seviyesine kadar hızlı bir atak gerçekleştirdi.
Sonrasında balon patladı. Ons altın 2174 dolara kadar geriledi.
İŞTE ALTIN BEKLENTİSİ
2160-2154 dolar destek seviyeleri var. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir.
Gram altın resmi kur tarafında 2350 TL. Serbest piyasa dün 2548 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Sonrasında 50 liradan fazla satış dalgası görüldü.
ALTIN GRAM FİYATI ALIM FIRSATI İÇİN 2 SEVİYE
2500 lira üzerinde gram altın almayın. Ons altın 2125 dolara kadar gerilirse karşısındaki gram altını o gün alabilirsiniz. 2160 dolar karşısındaki gram altını yüzde elli alabilirsin.
'AY SONUNA KADAR SAKİN BİR ALTIN PİYASASI OLACAK'
Cuma gününki haftalık kapanışlar önemli. Ay sonunda kadar daha sakin bir altın piyasası göreceğiz.
'GRAM ALTIN YATIRIMCISI ONSU TAKİP ETMELİ'
Dün ons altında satış ve düzeltmeler geldi. Gelecek de. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi lazım.'