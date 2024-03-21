Elazığ’da 5 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda, bir araçta yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma yol kontrol noktasında durdurulan araçta Afganistan uyruklu 5 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen M.B. yakalandı.Göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, organizatör M.B. de jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.