Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte detaylar...
Fed dün politika faizini yüzde 5,25 ila 5,50 aralığında 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell'ın ekonomik faaliyetlerindeki canlılığı işaret etmesi ve faiz indirimi için açık kapı bırakmasıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın bugüne yüzde 1 yükselişle başladı!
Fed dün politika faizini yüzde 5,25 ila 5,50 aralığında 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell'ın ekonomik faaliyetlerindeki canlılığı işaret etmesi ve faiz indirimi için açık kapı bırakmasıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın bugüne yüzde 1 yükselişle başladı!
ONS altın yüzde 2 yükselişle rekor kırdı!
Gram altın 2,296 TL
Çeyrek altın 4,369 TL
Yarım altın 8,237 TL
Cumhuriyet altını 16,420 TL
ONS altın 2,205 dolar
ONS altın yüzde 2 yükselişle rekor kırdı!
Gram altın 2,296 TL
Çeyrek altın 4,369 TL
Yarım altın 8,237 TL
Cumhuriyet altını 16,420 TL
ONS altın 2,205 dolar