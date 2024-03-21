Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte detaylar...

Fed dün politika faizini yüzde 5,25 ila 5,50 aralığında 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell'ın ekonomik faaliyetlerindeki canlılığı işaret etmesi ve faiz indirimi için açık kapı bırakmasıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın bugüne yüzde 1 yükselişle başladı!