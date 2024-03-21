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Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte detaylar...

Fed dün politika faizini yüzde 5,25 ila 5,50 aralığında 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell'ın ekonomik faaliyetlerindeki canlılığı işaret etmesi ve faiz indirimi için açık kapı bırakmasıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın bugüne yüzde 1 yükselişle başladı!

Ekleme: 21.03.2024 - 09:09 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte detaylar...Fed dün politika faizini yüzde 5,25 ila 5,50 aralığında 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell'ın ekonomik faaliyetlerindeki canlılığı işaret etmesi ve faiz indirimi için açık kapı bırakmasıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın bugüne yüzde 1 yükselişle başladı!

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Gram altın 2,296 TL

Çeyrek altın 4,369 TL

Yarım altın 8,237 TL

Cumhuriyet altını 16,420 TL

ONS altın 2,205 dolar