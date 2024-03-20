Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

'Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır.'Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır.Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite ve benzeri düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör ve benzeri araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.'