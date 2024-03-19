Yapay zeka Apple'ı geliyor! Google ile anlaştı

Son zamanlarda birçok şirket, yapay zeka teknolojilerine dev yatırımlar yapıyor. Şimdilerde ise akıllı telefon üreticileri, bu özellikleri telefonlarına entegre etmeye başladı.Örneğin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisi, birçok yeni yapay zeka özelliğiyle satışa sunuldu.Apple, üretken yapay zeka konusunda trendin gerisinde kaldı. Şirketin, iPhone için yeni yapay zeka destekli özelliklerini iOS 18 güncellemesi ile kullanıma sunması bekleniyor.Apple, Google'ın Gemini yapay zeka motorunu iPhone'lara yerleştirmek için görüşmeler yapıyor.İki şirketin anlaşması halinde, tıpkı arama motorundaki gibi bir ortaklık gerçekleştirilecek.Google, arama motorunu iPhone ve diğer cihazlardaki Safari web tarayıcısında varsayılan seçenek haline getirmek için Apple'a yıllardır her yıl milyarlarca dolar ödüyor.Görüşmelerde tarafların yapay zeka anlaşmasının şartları veya nasıl uygulanacağı üzerinde netleşemediği ifade edildi.Anlaşmanın, Gemini'ye milyarlarca potansiyel kullanıcı kazandırabileceği belirtildi.Şirketin, iWork uygulamalarında büyük dil modellerini (LLMS) ve üretken yapay zekayı içerecek olan iOS 18 güncellemesini haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurması bekleniyor.Apple, iOS 18 güncellemesinin beta sürümünü bu yılın temmuz ayında yayınlayacak ve genel sürüm Eylül 2024'te kullanıma sunulacak.