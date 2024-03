Survivor All Star'da eleme gecesi: Bir kişi daha veda etti...

TV8'in sevilen programı Survivor All Star'da dün eleme heyecanı yaşandı.Survivor All Star'da düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek adada kalmayı garantiledi.Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek adada kaldı.Adaya veda eden isim düello finalinde Aysu Saka'ya 5-3'lük skorla yenilen Pınar Saka oldu.Düelloyu kaybeden Pınar veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:'Bugün atışlar bana bakmadı demenin teleafisi olmadığı bir akşam. Çünkü bunun yarını yok. Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse. Araba devam ediyor arkasından bakıyorum, üzgünüm. Ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara devam ettim. Şimdi de aynısının olacağına inanıyorum.Elimden geleni yaptım, savaştım. Ama rakiplerim daha iyi savaştı. takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var, görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var. Hepsine çok teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim. 7 sene buraya geldim. İyi ki geldim. Hiç pişman değilim değişik bir deneyim oldu. Böyle kendimi heralde köprüden önce son çıkış gibi denemek istedim. Üzgünüm ama tesellim oğluma sevdiklerime kavuşmak. Benim yolculuğum bitti. Herkese teşekkürler.'