Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Hafta içi yaşadığı anlık yükselişle rekorda yeni zirvelere ulaşan gram altın ve çeyrek altın fiyatı kısa süre içinde yeniden normal seviyelerine döndü. Peki 15 Mart Cuma günü çeyrek, gram, ons altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 2.243,10 TL
Gram altın satış fiyatı: 2.243,42 TL
22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?
22 ayar gram altın alış fiyatı: 2.192,69 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 2.328,96 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 3.955,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.097,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 7.911,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 8.072,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 16.062,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.339,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 2.197,10 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 2.221,95 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı: 2.164,40 dolar
Ons altın satış fiyatı: 2.164,69 dolar
Gram altın alış fiyatı: 2.243,10 TL
Gram altın satış fiyatı: 2.243,42 TL
22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?
22 ayar gram altın alış fiyatı: 2.192,69 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 2.328,96 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 3.955,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.097,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 7.911,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 8.072,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 16.062,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.339,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 2.197,10 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 2.221,95 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı: 2.164,40 dolar
Ons altın satış fiyatı: 2.164,69 dolar