Teröre geçit yok! Son bir haftada 63 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu ifadeleri kullandı:- İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor,- Yine, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 125'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor,- 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde egemenlik ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.Öte yandan, gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için fedakârca görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 63 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.- Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 229'u Irak'ın, 353'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582 olmuştur.Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır.Diğer taraftan Suriye'de; istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2.861 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.747'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 34.447 olmuştur.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLERTürk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.Ülkemiz ile Somali arasında imzalanan 'Savunma ve Ekonomik İş birliği Çerçeve Anlaşması' kapsamında; ikili askerî iş birliğimizi daha da güçlendirmeye yönelik Bakanlığımız ile Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet 5-8 Mart tarihleri arasında Mogadişu/Somali'ye ziyaret gerçekleştirmiştir.Diğer yandan İsrail, Ramazan ayının hassasiyetini de göz ardı ederek Filistinli sivilleri hedef almaya devam etmektedir. İsrail, uyguladığı bu katliama derhâl son vermelidir.Sayın Bakanımız,- 8 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşmesine refakat etmiş,- 11 Mart'ta Dışişleri Bakanı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir.- 13 Mart'ta Şırnak'a giden Sayın Bakanımız; 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar hakkında bilgi almış, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Şırnak ziyaretine refakat etmiş; ayrıca, Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 125'inci yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulundaki törene katılmıştır.Sayın Bakanımız bugün ise (14 Mart) Dışişleri Bakanı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Irak'a resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.Sayın Bakanımız yarın (15 Mart), Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkâri ziyaretine refakat edecek, 16 Mart'ta ise Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kapsamında Bakanlığımızda düzenlenecek törene katılacak, ardından şehit aileleri ile gazilerimiz ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecektir.EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLERTürk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm görevlerinin yanı sıra kara, deniz, hava ve siber alanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir.- Steadfast Defender 2024 kapsamındaki Brillant Jump, Dragon ve Cobra ile Fransa'da Loyal Leda tatbikatlarına katılım sağlanmıştır.Yine, Isparta'da Türkiye-Pakistan arasında Cinnah-2024,- Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan'da ise Kış 2024 tatbikatları icra edilmektedir.Ayrıca;Arnavutluk'a ait LISSUS, Endonezya'ya ait DIPONEGORO, Almanya'ya ait GROMITZ gemileri tarafından ülkemize;- TCG GEDİZ fırkateynimiz tarafından Katanya/İtalya'ya,- TCG ANAMUR mayın avlama gemimiz tarafından Patras/Yunanistan'a liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.- TCG ANAFARTALAR denizaltımız tarafından Dıraç/Arnavutluk'a, İtalya'ya ait CARLO BERGAMINI fırkateyni tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır.Diğer yandan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında,- Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda Denizde Geçit Töreni ve Çanakkale Deniz Müzesinde ULUÇALİREİS müze denizaltısının açılışı,- SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de (Şehitler Abidesi) hava gösterisi ve muharip uçak geçişi,- Mehteran Birlik Komutanlığımızca ise konser icra edilecektir.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİSayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve desteğiyle önemli atılımların gerçekleştirildiği yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli artırılmaktadır. Bu kapsamda;- İlk millî fırkateynimiz TCG İSTANBUL'a entegrasyonu yapılan Millî Dikey Lançer Atım Sistemi (MİDLAS) ile HİSAR-D Kontrol Test atışı, 10 Mart'ta Sinop açıklarında başarıyla icra edilmiş,- Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Zırhlı Tanksavar Aracının (UMTAS CİRİT/Paletli) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış,- Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT'un yedincisi 9 Mart'ta teslim edilmiştir.Bu vesileyle, hayata geçirdiği önemli projelerle ülkemizin gücüne güç katan bağlı kuruluşumuz Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin 74'üncü kuruluş yıl dönümünü (15 Mart 1950) kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULARPersonel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.Bu kapsamda, 1 Mart'ta başlayan Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvuruları 17 Mart'ta sona erecektir.Sonuç olarak Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları;- Cumhuriyetimizin ikinci asrında,- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda,- Savunma ve güvenliğimiz için var gücüyle çalışmaya,- Üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.MSB YAŞAR GÜLER'İN BAĞDAT ZİYARETİ VE TÜRK ASKERLERİNİN IRAKLI YETKİLİLERLE SINIR ÖTESİNDEKİ TOPLANTISIMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a yapacağı ziyaret ve kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:'Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi bugün Irak'ta yapılacak. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak.Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir.YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISIBakanlık kaynakları, Yunanistan ile gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın takviminin belli olup olmadığına dair bir soru üzerine şunları kaydetti:'Yunanistan ile karşılıklı olarak pozitif gündeme odaklandığımız bir dönem içerisinde bulunmaktayız. İki taraf arasında oluşan pozitif diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığımız bu dönemde çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişki tesis etmenin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. Bu bakımdan Güven Artırıcı Önlemler toplantılarını da özellikle önemsiyoruz. Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının iki taraf arasında diyaloğun sürdürülmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda bir sonraki toplantının Nisan ayının sonunda Atina'da gerçekleştirilmesine yönelik planlama yapıldı. Türkiye olarak adımlarımızı bu çerçevede atıyor, bununla birlikte millî menfaatlerimizden taviz vermeme konusundaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü her fırsatta yineliyoruz.'F-35'E VERİLEN PARA VE TÜRKİYE'NİN F-35 TERCİHİNDEKİ SON DURUMBakanlık kaynakları, Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:Şuan için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Sn Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım.'EUROFİGHTER KONUSUNDAKİ SON DURUMBakanlık kaynakları, İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin soru üzerine 'Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız.'