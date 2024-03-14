Ortalık yine karıştı! Survivor'da her gün farklı bir kaos

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da yine gergin anlar yaşandı.Yunus Emre ile Yaman arasında tansiyon yükseldi. Yunus Emre ile Yaman parkura çıktığında ortak engelden çıkarken Yunus Emre, Yaman'ı suya doğru itti.Oyunda yaşananlar devam etti: Arkasından sarıldı Sudan çıktıktan sonra da Yaman olayın etkisinden çıkamadı. Kıl payı Yunus Emre'ye kaybettikten sonra çok sinirlendi, Emre'nin üstüne giderek itti.İkili yerlerine geçtikten sonra da Yunus Emre laf söyledikten sonra Yaman dayanamayarak Emre'nin arkasından sarıldı.Yaman sinirlerine hakim olamayınca Furkan ve Yasin takım arkadaşlarını sakinleştirmek için oyun alanından uzaklaştırdı. Mavi takımda bir çok isim de Yunus Emre'ye sitem etti. Yunus Emre'nin herkesle polemiğe girince Aleyna'da dayanamayarak takım arkadaşını uzaklaştırdı. Murat Ceylan, Yunus Emre ve Yaman'ın oyun alanından uzaklaştırıldığını ifade etti.