Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi! Tepki çeken gülümseme

Ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu Mısır'a akabinde de Amerika'ya kaçıran Eylem Tok, New York’ta görüntülendi. Anne ve oğlunun keyifli halleri dikkati çekti.

Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne neden olan oğlu için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç işliyor.Oğlunu önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçıran Tok için kırmızı bülten çıkarıldı.Geçtiğimiz hafta ABD'ye kaçan 16 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.Eylem Tok ve ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur, New York'ta 57. Cadde ile 6. Cadde köşesinde kameralara yakalandı.Kaçak anne ve oğlunun, fotoğrafları çekilirken kahkaha atmaları ise dikkati çekti.Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta-10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.