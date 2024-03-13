Terör propagandası yapan 6 kişi yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri, terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheliyi yakaladı.

Aydın'da siber suçlarla mücadele çerçevesinde harekete geçen jandarma ekipleri, terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheliyi yakaladı.Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri sanal devriye esnasında 4 şüpheli "Terör Örgütü Propagandası", 1 şüpheli "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasadışı Bahis)", 6 şüpheli "Müstehcenlik Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek" suçundan yakalandı.6 ilçede toplam 11 şüpheli şahıs yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.