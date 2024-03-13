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Korkutan yangın! Kadıköy'de restoran alev aldı

İstanbul Kadıköy'de bir restoranda çıkan yangın, çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekleme: 13.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Korkutan yangın! Kadıköy'de restoran alev aldıSaat 11.40 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa mahallesi Sakız gülü Sokak'ta kapalı olan bir restoranda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören esnaf yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Korkutan yangın! Kadıköy'de restoran alev aldı

İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından, iş yerinde incelemelerde bulundu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Korkutan yangın! Kadıköy'de restoran alev aldı