Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!

Çanakkale'de dün sabaha karşı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Canan Kabil, (48) 10 yıl önce eşinden ayrılarak iki çocuğuyla birlikte İstanbul'dan memleketi Gelibolu'ya taşındı. Oğlu Furkan Sülünoğlu (25) Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken, abisi İstanbul'da oto alım satım işleriyle uğraşıyordu.İddiaya göre anne Kabil ve oğlu Furkan Sülünoğlu uzun süredir psikolojik destek alıyordu. Genç çocuk sağlık sorunları nedeniyle dönem dönem okula gitmiyordu.Geçtiğimiz yıl Canan Kabil, babasını kaybetti ve kendisine yüklü miktarda miras kaldı. Genç kadın bu mirastan kendine kalan daire ve arazilerin kiraları ile geçinirken; iddiaya göre mirasın paylaşımı konusunda da kardeşiyle sorunlar yaşıyordu.Dün sabah saatlerinde Furkan Sülünoğlu ile annesi arasında miras paylaşımı ve para konusunda tartışma başladı.İddiaya göre bir süredir ilaçlarını kullanmayan genç çocuk, tartışma sırasında kendisini kaybetti.Tartışmanın kavgaya dönüştüğü esnada mutfaktan bulduğu bıçağı kapan Furkan Sülünoğlu, annesini kalbinden bıçakladı.Sabaha karşı alt kattan gelen gürültüye uyanan komşuları "ne olur yardım edin" çığlıklarını duyunca hemen polise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soğuk kanlı tavırlarıyla dikkat çeken Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sülünoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.