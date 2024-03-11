Isparta’da kaybolan Emirhan Göksu'nun cansız bedeni su kanalında bulundu

Isparta'da çok acı bir olay yaşandı. Bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı…

Yürekleri yakan olay, Isparta Akkent Mahallesi Dereboyu mevkiinde gece saatlerinde yaşandı.Bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen üniversite öğrencisi Emirhan Göksu (20), 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme timi tarafından yapılan çalışmaların ardından Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.