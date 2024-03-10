Başkan Yazıcı, hizmette sınır tanımıyor: Tuzla'da 550 projeyi tamamladı ama harikalar yaratmaya devam ediyor...

Tuzla’da 5 yılda 550 projeyi hayata geçiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçeye yeni eserler ile değer kazandırmaya devam ediyor. Sosyal tesisleri ile örnek belediyeler arasında gösterilen Tuzla şimdi de kendi kahvecisine kavuşuyor. Tuzla Vefa Kahvecisi bugün 15.30’da vatandaşların hizmetine açılacak.

Tuzla'ya değer katan 550 projeyi hayata geçiren Başkan Şadi Yazıcı, yeni dönem öncesi de boş durmuyor. Bir yandan seçim çalışmalarını yürüten Şadi Yazıcı, diğer yandan da Tuzla'ya yatırımlarını sürdürüyor. Palmiye Balıkçısı, Şelale Park Sosyal Tesisleri, Ay-Yıldız Sosyal Tesisleri, Artı 1 Kafe gibi pek çok sosyal tesise son halka olarak Tuzla Vefa Kahvecisi ekleniyor. Başkan Yazıcı, örnek tesisler arasında yer alan Tuzla Vefa Kahvecisi'nin ilkini bugün saat 15.30'da açacak.Tuzla'nın yeni sosyal alanı Vefa Kahvecisi, 770 metrekare alan üzerinde kuruldu. 56 metrekare kafeteryaya sahip tesiste, birçok farklı oturma alanı bulunuyor.Bugün Saat 15.30'da açılacak Tuzla Vefa Kahvecisi'nde tüm Tuzla Sosyal Tesisleri gibi Tuzla Kart geçerli olacak. Tuzla Kart sahipleri piyasa koşullarının altındaki fiyatlardan satılan ürünleri daha da ucuza alabilecek.