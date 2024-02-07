Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 7 Şubat'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken; yağışların Artvin, Ardahan ve Bitlis'te kar şeklinde olması bekleniyor. İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da ise sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalısı uyarısı yapıldı.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!
Sarı kodla uyarı yapılan iller: Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Rize, Trabzon, Van, Şırnak ve Iğdır.
Turuncu kodla uyarı yapılan iller: Ardahan ve Artvin.
Bölge bölge hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı