Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalısı uyarısı yapıldı.Sarı kodla uyarı yapılan iller: Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Rize, Trabzon, Van, Şırnak ve Iğdır.Turuncu kodla uyarı yapılan iller: Ardahan ve Artvin.Bölge bölge hava durumu:Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı bulutluParçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 17°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 21°CParçalı bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 16°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı bulutluKONYA °C, 13°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 16°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurluSAMSUN °C, 21°CParçalı bulutluTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı