Kocaeli'de sabah okula giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı: O anlar...

Sonu gelmiyor...Sokak köpekleri bu kez Kocaeli'de ortaya çıktı.Her yaş grubunun korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler, saldırılarıyla tehlike saçıyor.Kırsal alanların yanı sıra kent merkezlerinde de sürü halinde gezen köpekler, bu zamana kadar çok sayıda ölüme ve ağır yaralanmalara neden oldu. Bunun en akılda kalan örneği ise Ankara'da saldırıya uğrayan küçük Tunahan... Vücudunun her bölümünün adeta parçalandığı çocuk ölümden döndü.Son yaşanan olay ise akıllara durgunluk verdi. Kandıra ilçesinde sabah saatlerinde okula giden çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı.Kaldırımda yürüyen çocuk, saldırı sonrası yere düştü, bu esnada da köpekler ısırmaya devam etti. Olay anında çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocuğu ölümden kurtardı.O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sosyal medyada da gündem olan görüntüler, büyük tepki çekti.