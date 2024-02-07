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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya'ya ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta’nın ardından Libya’ya resmi ziyarette bulundu.

Ekleme: 7.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 7.02.2024 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya'ya ziyaret
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın resmi ziyaret çerçevesinde bu sabah Malta’dan Libya’nın başkenti Trablus’a geçtiğini bildirdi. Kaynaklar, Bakan Fidan’ın gün içerisinde Libya’da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacağını ifade etti.

Bakan Fidan, Valetta’da Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trablus’u ziyaret edeceğini açıklamıştı. Fidan, Türkiye’nin Libya’da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlemeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor” demişti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Trablus’taki temaslarını tamamlamasının akabinde bu gece yurda dönmesi bekleniyor.
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