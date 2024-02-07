Başak Demirtaş yerel seçimlerde adayı olmayacağını açıkladı

Siyasi partilerde aday çalışmaları devam ederken CHP'nin ittifak kurma çabasında olduğu DEM Parti, İstanbul için bir karar aldı.CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday olacağı belirtildi.Bunun üzerine muhalefet cephesinde dengeler adeta bozuldu.Şimdi ise seçime kısa süre kala iddiaların odağındaki Demirtaş'tan yazılı açıklama geldi.Başak Demirtaş yaptığı açıklamada, İBB adayı olmayacağını belirterek, 'Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız.' ifadelerini kullandı.Yazının tamamında şu ifadelere yer verildi:'Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye!'