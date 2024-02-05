AFAD açıkladı: Çorum'da korkutan deprem!
AFAD'ın açıkladığı verilere göre; saat 14:46'da Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum'da korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada Çorum'un İskilip ilçesinde saat 14: 46 civarlarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 13.75 km olarak açıklandı.
Yaşanan küçük sallantıya ilişkin şu ana kadar olumsuz bir açıklama yapılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada Çorum'un İskilip ilçesinde saat 14: 46 civarlarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 13.75 km olarak açıklandı.
Yaşanan küçük sallantıya ilişkin şu ana kadar olumsuz bir açıklama yapılmadı.