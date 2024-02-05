AFAD açıkladı: Çorum'da korkutan deprem!

Çorum'da korkutan bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada Çorum'un İskilip ilçesinde saat 14: 46 civarlarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin derinliği ise 13.75 km olarak açıklandı.Yaşanan küçük sallantıya ilişkin şu ana kadar olumsuz bir açıklama yapılmadı.