Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, (Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç) ile Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 11°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluMANİSA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur ve sağanak yağışlıHATAY °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı,MERSİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 6°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı bulutluKONYA °C, 5°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge geneli (Adıyaman haric) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı