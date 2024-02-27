Bir Karadenizli'nin aklına geldi: Rize'nin simgelerinden yaptı: Gören herkes satın almak istiyor

Rize'de bir süre önce hizmete giren pastane yörenin tarihi kemer köprülerinden ve kent merkezinde bulunan 29 metrelik dev çay bardağının bulunduğu çay çarşısından ilham alarak yaptığı pastalarla dikkat çekti.Dev çay bardağı ve yörenin tarihi köprüleri pasta halinde dönüştürmek için ustalar günlerce uğraş verdi.Ortaya çıkan eserler ise pastaneye gelen vatandaşların büyük beğenisini kazandı.Şeker hamurundan yapılan yöresel mimarili pastalar sayesinde pastane benzer siparişler almaya başladı.Pasta ustalarının yöresel mimarili pastalarının büyük ilgi gördüğünü ve çokça sipariş almaya başladıklarını belirten Pastanenin Halka İlişkiler Sorumlusu Esra Kıran Aksoy, “Rize'ye özgü bir şeyler olsun istedik. Sonrasında ustalarımızla görüştük. Onlarla tarihi kemer köprü ve Rize çay çarşısına karar kıldık. Güzel de oldu, ilgi de gördü. Fotoğraf amaçlı daha çok ilgi çekti. Ne olduğunu merak ettiler. Bunların hepsi şeker hamurundan yapıldı. Bunlar yenmiyor, maket. Bunları gören Rizeliler farklı talepler ile pastanemize başvurmaya başladı” ifadelerini kullandı.