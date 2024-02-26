İstanbul'da iş adamı Feramuz G. ile Yonca K. bir süre aşk yaşadı. Feramuz G. Gürcistan'da taşıyıcı anne ile doğan ikizlerini Türkiye'ye getirmek için akıl almaz bir plan yaptı. Taşıyıcı annelik belgesini zorla sevgilisine imzalattırdı. Kendisinin olmayan bebeklerin nüfusuna kaydedilmesine karşı çıkan genç kadın, soluğu savcılıkta aldı. Şoke eden gerçek DNA raporuyla ortaya çıktı…

Şoke eden olay İstanbul'da yaşandı. İş adamı Feramuz G. ile Yonca K., bir dönem aşk yaşadı. Çocuk sahibi olmak isteyen Feramuz G., Türkiye'de kanunen yasak olan taşıyıcı annelik için Gürcistan'da bir kadın ayarladı. Taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri annesi olarak sevgilisi Yonca K.'nın üzerine kaydedeceği bir plan yaptı.İkiz bebekleri Türkiye'ye getirmek isteyen iş insanı, sevgilisi Yonca K.'ye zorla taşıyıcı annelik sözleşmesi imzalattı. Bebekler, gerçek olmayan doğum belgeleri ise Türkiye'ye getirilirken Feramuz G. ile Yonca K. arasında anlaşmazlık çıktı.Bunun üzerine Yonca K., çocukların annesi olmadığının tespiti için taşıyıcı anneye dava açtı. Feramuz G. de Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak ikiz çocuklarının annesinin Yonca K. olduğunu açıklandı.Hürriyet'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yonca K.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Feramuz G. hakkında 'çocuğun soy bağını değiştirmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Çocuklardan alınan DNA örneğinde, Yonca K.'nin çocukların annesi olmadığı anlaşıldı.İş adamına sevgilisinden ikiz bebek davası! Gerçek DNA testi ile ortaya çıktı: Meğer zorla…Yonca K. çocukların nüfusta annesi olarak kendisinin görüldüğünü iddia ederek kimlik bilgilerinin gizlenmesi için mahkemeye başvuru yaptı. Yonca K., durumun ailesi tarafından öğrenilmesi halinde şiddet, linç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve ağır tehdit altında olduğunu açıkladı.