Acun Ilıcalı’dan Ronaldinho’ya servet değerinde ödeme! İşte, dudak uçuklatan o tutar…

Acun Ilıcalı'nın, geçtiğimiz haftalarda Survivor konuğu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Ilıcalı, Survivor'a futbolun efsane isimlerinden olan Ronaldinho'yu getirmiş ve izleyenlere adeta seyir zevki yaşatan dakikalar sunmuştu.Ronaldinho'nun Survivor'a katılması Türkiye'de olduğu kadar Brezilya'da da büyük ilgi gördü. Survivor'a katılan Ronaldinho'nun aldığı paraya dair iddialar da sosyal medyada gündeme geldi.Acun Ilıcalı, herkesi şaşırtan bir sürprizle Ronaldinho'yu yarışmanın konuğu olarak açıklamıştı.Dünya çapında ünlü futbol yıldızı, futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Survivor ile birlikte yeteneğinden neredeyse hiçbir şey kaybetmediğini göstererek izleyen herkese büyük bir şaşkınlık yaşatmıştı.Brezilyalı yerel basında ise Ronaldinho'nun Survivor'a konuk olması hakkında ise '1 milyon dolarlık ödüllü rekabet ortamında Ronaldinho, futbol yeteneğinin yanı sıra diğer alanlarda da nasıl öne çıkacağını kanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti.Bu katılım sadece Brezilyalı hayranları değil, aynı zamanda uluslararası toplumun da ilgisini çekerek eski futbolcunun hâlâ dünya genelinde çok sevilen ve popüler bir figür olduğunu gösterdi.Ronaldinho Gaúcho'nun 'Survivor'daki varlığı, futbolun sadece saha içinde değil, aynı zamanda kültür ve eğlence dünyasında da tanınırlık kazanma yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.' İfadelerini kullandı.Ronaldinho'nun TV8'in sevilen yarışması Survivora dahil olması hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Ronaldinho'nun Acun Ilıcalı'dan aldığı ücret akıllara durgunluk verdi.Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Acun Ilıcalı'nın eski futbolcuya Survivor için 100 ila 150 bin dolar arasında değişen bir ödeme yaptığı konuşulyor.