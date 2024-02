'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Funda Demir, 5 yıldır yaşadığı karın ağrısı, karın şişliği ve yoğun geçen adet kanaması nedeniyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Doğum Polikliniğinde yapılan incelemeler sonucu Demir'in rahmi içinde miyomlar (gelişen iyi huylu tümörler) olduğu belirlendi.Dr. Ali Koray Bayramoğlu'nun yaptığı ameliyat ile Demir'in rahminden, en büyüğü 15 santimetre büyüklüğünde 16 tümor çıkarıldı.Dr. Bayramoğlu, Demir'in zor ve uzun bir ameliyat geçirdiğini belirterek, 'Aslında rahim alınarak çok daha kolay bir operasyon gerçekleştirilebilirdi. Ancak yaşının genç olmasından dolayı organ koruyucu cerrahinin yapılmasının hastaya daha iyi olduğunu önerdik. Çünkü bir kadın için rahim önemli. Hastanın ilerleyen dönemde adet görmesi, yumurtalıklarının zarar görmemesi, daha geç menopoza girmesi açısından rahmi korumak bizim için önemli' dedi.15 santimlik miyomdan başlayıp miyomların tamamını aldıklarını söyleyen Dr. Bayramoğlu, '16 miyomun bir kısmını da ameliyatta tespit ettik. Büyük olanı biliyorduk ama geri kalanı ameliyatta önümüze çıktı. Karın ağrısı, karın şişliği gibi şikayetleri özellikle 35 yaş üstü kadınlar 'bir şeyim yoktur' diyerek geçiştirmemeli. Mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmalılar. Bunun altından miyom çıkabilir, yumurtalık kisti çıkabilir.''Geciktirildiği zaman çok kolay yapılabilecek ameliyatlar daha zor yapılabiliyor. Erken teşhis edilirse daha hızlı tanı ve tedavi yöntemlerimiz var. Miyomlar; aşırı kanama, adet düzensizliği, ara kanama şikayeti, idrar torbasına bası, sık sık idrara çıkma, geriye dönük bası yaparak büyük bağırsağa bası uygulama, kabızlık gibi şikayetlere sebep olabilir. Miyomlar her 10 kadından 3 ya da 4'ünde görülür.''Menopozda bunların çoğu kaybolur ama belli bir boyutu aşan, özellikle semptom verenlere ameliyat öneriyoruz. Semptom vermeyenler ise takip edilebilir ama biz miyomların kansere çevirdiğini düşünmüyoruz. Hastalarımız özellikle evlendikten sonra yılda bir kere bir kadın doğum uzmanına görünmelidir. Özellikle rahim ağzı kanseri tarama testi açısından da yılda bir kere doktorlarına başvursunlar' ifadelerini kullandı.Funda Demir ise 5 yıldır hissettiği şikayetler sonucu doktora başvurmaya karar verdiğini söyleyerek, 'Ali Koray hocamla yine bir haber aracılığıyla tanıştım. Çok memnun kaldım kendisinden. İçimde olan bütün endişeleri giderdikten sonra ameliyat olmaya karar verdim. Biz bu kadar büyük boyutlarda olduğunu bilmiyorduk.''Ama neticede ameliyat sonrasında zorlu ve büyük bir ameliyat olduğunu öğrendim. Şu an daha iyiyim. 10 gün önce ameliyat oldum.''Şu an için kesin bir farklılığım yok, yaralarım yeni ama tabii ki bir rahatlama söz konusu oldu. Daha öncesinde bize de 16 adet miyom olduğu söylenilmedi.''Ameliyattan sonra 16 tane olduğunu öğrendik. Ameliyattan çıktıktan sonra 16 miyomu görünce doktorum da şok oldu biz de şok olduk' diye konuştu.