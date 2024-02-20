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CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar’a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Harp Okulu Marşı'na yönelik iddiaları nedeniyle TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar’a tazminat ödeyecek
Ekleme: 20.02.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar’a tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Nisan 2023'te yapılan TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninde, Deniz Harp Okulu Marşı'na yönelik katıldığı bir televizyon programında 'Atatürk'ü izleyen yol' kısmının, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'ın talimatıyla çıkarıldığını, Atatürk'ün ismine bile tahammül edemediğini iddia etmişti.

'KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLDİ'

Hulusi Akar'ın Avukatı Samet Can Olgaç, Akar'ın kişilik haklarını ihlal ettiği kaydedilerek 100 bin lira manevi tazminat istedi. Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada söz alan Avukat Olgaç, davalı tarafın ısrarlı beyan ve davranışlarıyla müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

10 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Özel'in avukatı Yüksel Sevda Yavaş da müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu öne sürerek, davanın reddini istedi. Mahkeme davanın kısmen kabulüyle Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar’a tazminat ödeyecek
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