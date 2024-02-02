Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

AK Parti büyükşehirlerde ilçe adaylarını tek tek açıklıyor.Bugün adres Bursa...Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.Erdoğan, burada katılımcılara seslenirken konuşmasının başında, toplantıya katılım yolunda vefat haberini aldığı Alev Alatlı'yı andı.Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:Sözlerimin hemen başında vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz. Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız eserleri ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecektir.Merhumenin ailesine, sevenlerine, okurlarına baş sağlığı diliyorum. Bu arada dün vefat eden ülkemizin önde gelen sosyologlarından ilim ve fikir adamı Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ülkemizin fikir ve düşünce hayatında yeni bir yaprak dökümü olarak gördüğüm bu vefat nedeniyle Orhan hocamızın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.