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Karadeniz'de metan gazı faciası: 3 balıkçı zehirlendi!

İstanbul Sarıyer'de Rumeli Feneri balıkçılarına ait Eminoğulları-4 balıkçı teknesinde 15 Şubat'ta gaz faciası yaşandı. Karadeniz'de Soçi ve Abhazya açıklarında açıklarında 5 mürettebat, yem olarak depolanan hamsilerin bulunduğu teknenin ambar kısmında temizlik için çalıştıkları sırada metan gazından zehirlendi. 3 balıkçı öldü, 3'ü ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 19.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'de metan gazı faciası: 3 balıkçı zehirlendi!İstanbul Sarıyer Rumeli Kavağı'ndan hareket ederek Karadeniz kentlerinde çalışanlarını alan ve Ordu'nun Ünye Limanı'ndan 2,5 ay önce 27 personelle Karadeniz'e açılan Eminoğulları-4 balıkçı teknesindeki mürettebat, balık unu ve balık yağı fabrikaları için hamsi avlıyordu.

Yem olarak depolanan hamsilerin tutulduğu teknenin ambar kısmında soğutucudan kaynaklı metan gazı 3 kişinin hayatına mal oldu. 15 Şubat'ta teknede çalışan Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) ile beraberindeki 3 kişi ambara indikleri sırada yoğun gaz nedeniyle fenalaştı. Çalışma arkadaşlarının fenalaştığını gören Caner Gürkan'ın(50) da onlara yardım etmek için yanlarına inmesiyle facianın boyutu büyüdü.


Karadeniz'de metan gazı faciası: 3 balıkçı zehirlendi!

5 kişiden 2'sini ambardan dışarıya çıkarmayı başardığı öğrenilen Caner Gürkan da burada fenalaştı. Arkadaşlarına yardım etmek isteyen Caner Gürkan ile Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı zehirlenerek hayatını kaybederken diğer, 2 balıkçı ise yardımcı botla Rusya'nın Soçi limanına intikal ettirilerek hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden denizciler, Eminoğulları-4 balıkçı teknesiyle dün Ordu'nun Ünye Limanına getirildi.

Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise devam ediyor.

Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın otopsinin ardından memleketleri Samsun'un Terme ilçesine gönderileceği öğrenildi. Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan'ın ise otopsinin ardından cenazesi için İstanbul'da defnedileceği bilgisine ulaşıldı.

Karadeniz'de metan gazı faciası: 3 balıkçı zehirlendi!
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