Karadeniz'de metan gazı faciası: 3 balıkçı zehirlendi!

İstanbul Sarıyer Rumeli Kavağı'ndan hareket ederek Karadeniz kentlerinde çalışanlarını alan ve Ordu'nun Ünye Limanı'ndan 2,5 ay önce 27 personelle Karadeniz'e açılan Eminoğulları-4 balıkçı teknesindeki mürettebat, balık unu ve balık yağı fabrikaları için hamsi avlıyordu.Yem olarak depolanan hamsilerin tutulduğu teknenin ambar kısmında soğutucudan kaynaklı metan gazı 3 kişinin hayatına mal oldu. 15 Şubat'ta teknede çalışan Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) ile beraberindeki 3 kişi ambara indikleri sırada yoğun gaz nedeniyle fenalaştı. Çalışma arkadaşlarının fenalaştığını gören Caner Gürkan'ın(50) da onlara yardım etmek için yanlarına inmesiyle facianın boyutu büyüdü.5 kişiden 2'sini ambardan dışarıya çıkarmayı başardığı öğrenilen Caner Gürkan da burada fenalaştı. Arkadaşlarına yardım etmek isteyen Caner Gürkan ile Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı zehirlenerek hayatını kaybederken diğer, 2 balıkçı ise yardımcı botla Rusya'nın Soçi limanına intikal ettirilerek hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden denizciler, Eminoğulları-4 balıkçı teknesiyle dün Ordu'nun Ünye Limanına getirildi.Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise devam ediyor.Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın otopsinin ardından memleketleri Samsun'un Terme ilçesine gönderileceği öğrenildi. Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan'ın ise otopsinin ardından cenazesi için İstanbul'da defnedileceği bilgisine ulaşıldı.