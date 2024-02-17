MSB duyurdu! Sınırlardan geçmeye çalışan teröristler yakalandı
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan birinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan birinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'