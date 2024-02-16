Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalısı yönünde uyarı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 10°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur sağanak geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluTOKAT °C, 15°CParçalı çok bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKARS °C, 5°CParçalı bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yağmurluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı